-GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KUPASI'NI, "VALDOS" KAZANDI ANKARA (A.A) - 10.10.2010 - Binicilikte, Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı, ''Valdos'' isimli atıyla Mert Alıcıoğlu kazandı. Binicilik Federasyonu ve Başkent Binicilik Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği ve Capital Country Club Binicilik Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyona, bugün yapılan müsabakalarla tamamlandı. Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda, 31 atın mücadele ettiği yarışlara ferdi olarak katılan Mert Alıcıoğlu, ''Valdos'' isimli atıyla parkuru 35.39 saniyede hatasız olarak tamamlayarak birinci oldu. Kemer Atlı Spor Kulübü'nden Sinan Gencer ''Storm'' isimli atıyla parkuru 37.60 saniye ve hatasız olarak bitirerek ikinciliği kazanırken, SIEC Kulübü'nden Sevil Sabancı da ''Siec Comet'' isimli atıyla, parkuru 44.00 saniye ve hatasız olarak tamamlayarak üçüncülüğü elde etti. Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı kazanan Mert Alıcıoğlu'na ödülünü, Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Abdullah Recep verdi. Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda ise ferdi olarak yarışan Buse Şamlı, ''Matcho'' isimli atıyla parkuru 33.62'lik derece ve hatasız olarak tamamlayarak birinciliği, ferdi olarak yarışan Adnan Onur, ''Kennedy'' isimli atıyla parkuru 35.86'lik derece ve hatasız olarak bitirerek ikinci, İstanbul Atlı Spor Kulübü adına yarışan Defne Berk de ''Ramiro'' isimli atıyla parkuru 36.36'lık derece ve 4 ceza puanıyla tamamlayarak üçüncü oldu.