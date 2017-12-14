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Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda üçlü toplantı 

  ANKARA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde; Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganımı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M

14 Aralık 2017 21:05

 

ANKARA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın ev sahipliğinde; Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganımı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrottı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel\'ın katılımlarıyla, önceden planlı olduğu bildirilen toplantı, bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı\'nda yapıldı. Toplantıda; başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terör örgütleri ile mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili hususların görüşüldüğü bildirildi. 


(FOTOĞRAFLI) 

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