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Genelkurmay Başkanlığı: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK hedefi imha edildi

"Savaş uçaklarıyla 08.30-08.40 saatlerinde Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi"

29 Mayıs 2016 17:42

Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait 2, Metina bölgesine yönelik hava harekatında da 4 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçaklarıyla 08.30-08.40 saatlerinde Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta silah mevzisi, sığınak, barınak ve mağaranın bulunduğu belirlenen 4 hedef ateş altına alınarak imha edildi. 

Öte yandan, istihbarat üzerine dün de 14.15-14.45 saatlerinde Sinath-Haftanin bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi. 

TSK'ya ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta silah mevzisi ve sığınak olduğu belirlenen iki hedef imha edildi.

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