Genelkurmay Başkanlığı için kimlerin isimleri öne çıkıyor?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında 2019 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı görevlerini yürütecek isimlerin belli olduğu iddia edildi. Buna göre, Org. Necdet Özel görevine 2015 yılına kadar devam etmesi planlanırken, Özel’in emekli olmasının ardından yerine, Jandarma Genel Komutanı Org. Bekir Kalyoncu geçecek. 2017 yılına kadar görev yapması düşünülen Kalyoncu’nun ardında da Genelkurmay 2. Başkanı Org. Hulusi Akar’ın 2 yıllık görev yapacağı belirtiliyor. Akar’dan sonra da teamüllere göre, Korg. Salih Zeki Çolak’ın 2019 yılında Genelkurmay Başkanı olması bekleniyor.

YAŞ’ta 2015, 2017 ve 2019’da Genelkurmay Başkanı olacak isimler de ortaya çıktı. YAŞ’ta bu yıl terfi alacak komutan, 6 yıl sonra TSK’nın zirvesine oturacak.

Milliyet'in haberine göre, YAŞ’ta Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2 yıllık görev süresi dolduğu için emekliye ayrılacak. Kıvrıkoğlu’ndan boşalan koltuğa en kıdemli kara sınıfı komutan olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’nun getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel’in de 2 yıllık görev süresi dolduğundan emekliye ayrılması ve Donanma Komutan Vekili Koramiral Bülent Bostanoğlu’na bırakması bekleniyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten de 2 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle emekliye ayrılacak; yerine 1. Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Abidin Ünal ya da Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Akın Öztürk’ün getirilmesi bekleniyor.

Jandarma bilmecesi

Kalyoncu’nun Kara Kuvvetleri Komutanı olmasıyla boşalacak Jandarma Genel Komutanlığı için EDOK Komutanı Orgeneral Servet Yörük, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın isimleri ön plana çıkıyor.

Halen 28 Şubat davası kapsamında şüpheli konumda bulunan Ataman hakkında dava açılabilme olasılığı, Ataman’ın bu koltuğa getirilmesi olasılığını düşürüyor.

Toplantıda ilk sıradan terfi alacak komutanın 2019’da Genelkurmay Başkanı olma olasılığının yüksek olması nedeniyle, terfi edecek komutanlar ve sıraları ayrı bir önem taşıyor. Orgeneral Özel’in 2015’e kadar bu koltukta kalması bekleniyor. Teamüllere göre 2015’te Orgeneral Kalyoncu Özel’den boşalacak koltuğa oturacak.

2017’de ise Jandarma Genel Komutanı olması beklenen Orgeneral Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturması bekleniyor. Halen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yapan Korgeneral Salih Zeki Çolak, 2019’da Genelkurmay Başkanlığı için en kuvvetli aday olarak beliriyor.

105 dosya masada

YAŞ toplantısında 55’i Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda, 16’sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda, 17’si Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda, 12’si Jandarma Genel Komutanlığı’nda, 5’i ise Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde görevli olan toplam 105 general/amiralin dosyası görüşülecek.

General ve amiraller hakkında terfi ya da görev uzatma anlamına gelen “temdit” kararı verilecek. Dosyası görüşülecek komutanlar arasında 15’i tutuklu, 5’i ise tutuksuz olarak yargılanan toplam 20 komutan da yer alacak. Tutuklu komutanların emekliye ayrılması, tutuksuz komutanlara ise “temdit” verilmesi formülünün değerlendirildiği ifade ediliyor. Geçen sene de aynı formül işletilmişti.