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Genelkurmay Başkanlığı Dersim belgelerini TBMM'ye verdi

Genelkurmay Başkanlığı, 46 bin sayfalık Dersim belgelerini TBMM’ye verdi

01 Temmuz 2013 04:13

AA’nın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı’nın Dersim olaylarına ilişkin belgeleri TBMM’ye verdiğini açıklayan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mehmet Daniş, bütün  belgelerin iletildiğini bildirdi.
Daniş, yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen 5 bin sayfa belgeyle birlikte, Dersim olaylarına ilişkin belge sayısının 46 bin sayfaya ulaştığını söyledi.
Dersim olaylarına ilişkin belgelerin tasnifi için, üniversitelerden akademisyenlerin oluşturduğu bir bilim kurulu oluşturma çabalarının devam ettiğini söyleyen Daniş, bu kurul için Ankara ve Yıldırım Beyazıt üniversiteleri ile görüşüldüğünü belirtti.
Daniş, bu çerçevede akademisyenlerin belgeleri tasnif edip inceledikten sonra, derli toplu hale getireceklerini vurguladı.
Dersim hakkında, Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelenler dahil komisyona 140 bin sayfaya yakın belge ulaştı. Genelkurmay bugüne kadar yaklaşık 46 bin sayfa belge gönderdi. 
 
 
 

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