Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: Silopi'deki kışlaya 2 günde 2 saldırı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9-10 Eylül günleri iki farklı saldırıda, Şırnak Silopi'de konuşlu 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı General Zeki Durlanık Kışlası'na 2 ses bombası ve 3 adet de molotof kokteyli atıldı. Saldırılarda herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Şırnak Silopi'de konuşlu 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı General Zeki DURLANIK Kışlası'na şehir içinden;

- 09 Eylül 2013 tarihinde saat 21.10 sularında 3-4 kişilik bir grup tarafından 1 adet molotof kokteyli,

- 10 Eylül 2013 tarihinde 20.15 sularında 10-15 kişilik bir grup tarafından 2 adet ses bombası ve 2 adet molotof kokteyli atılmıştır.

Her iki olayda da herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen gruplar ara sokaklara dağılarak kaçmıştır."