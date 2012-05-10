Genelkurmay Başkanı'nın sivil danışmanları olacak

TSK’ya tarihinde ilk kez özel danışman geliyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, terör, dış politika, strateji, askeri ve ulusal güvenlik, silah sanayi, iletişim, gibi alanlarda sivil danışman alabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez, Genelkurmay Başkanı'nın da sivil danışmanları olacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 10 sivil danışman çalıştırabilecek. 4 ile 6 bin 500 lira arasında maaş ödenecek olan danışmanların, terör, dış politika, strateji, askeri ve ulusal güvenlik, silah sanayi, iletişim, gibi alanlarda uzman kişilerden seçilmesi bekleniyor.

TBMM’ye sunulan askerlikle ilgili kanun tasarısındaki bir maddeye göre, Genelkurmay Başkanı, TSK faaliyetleri ile ilgili alanlarda danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmadan ve yasalardaki sözleşmeli personel hükümlerine bağlı olmaksızın, 10 danışman çalıştırılabilecek. Bu danışmanların çalışma süreleri, Genelkurmay Başkanının görevi bittince, sona erecek.

Bu kişilere 60 bin ile 100 bin gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda, aylık ücret ödenecek. Miktar, bugün için, 4 bin ila 6 bin 500 lira arasında değişiyor. Ücret, danışmanın tam gün ya da kısmi biçimde çalıştırılmasına göre saptanacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliği olan kurumlarda çalışanlar da Genelkurmay Başkanlığınca geçici olarak görevlendirilebilecek.



Özel program



Pentagon, 4 günlüğüne gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel için 3’ü Florida’da olmak üzere 4 ayrı ziyareti kapsayan çok özel bir gezi programı yaptı. Orgeneral Özel, Amerikan ordusunun teröre karşı savaş merkezi olarak bilinen Langley’deki istihbarat üssünü ziyaret etti. Key West’te Usame Bin Ladin’i öldüren komandoların komuta merkezini gördü, brifingler aldı.

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Pentagon tarafından hazırlanan 4 günlük ABD’deki gezi programı kapsamında, Amerikan ordusunun en stratejik üslerinde brifing aldı. Bunların arasında teröre karşı savaş merkezi olarak bilinen Langley’deki istihbarat üssü ile Key West’te, Bin Ladin’i öldüren komandoların komuta merkezi de vardı. Pentagon Sözcülüğü, gezinin, Amerikan ve Türk ordusu arasında uzun süreye dayalı ilişkinin bir parçası olduğunu ve ABD’nin Türkiye’ye ve bölgeye karşı sürdürdüğü taahhütleri gösterdiğini belirtti. Pentagon, Özel’in ABD gezisinin perşembeye kadar olan bölümünü tek başına programladı. Ve Özel için üç tanesi Florida’da, dört ayrı önemli ABD üssü ziyareti planlandı.



Ladin’i öldüren komandolar



Orgeneral Özel’in ziyaret ettiği en önemli üs, 480’inci Keşif, Gözlem ve İstihbarat (ISR) Filosu’nun bulunduğu, Virginia’daki Langley Hava Üssü oldu. Pentagon ve CIA’in ortak yürüttüğü operasyonların kumanda merkezi olan üste Orgeneral Özel’e brifing verildi. Salı günü Florida’ya geçen Özel için burada da yine üç ayrı üs ziyareti programlandı. Bunlardan en önemlisi ise yine Langley kadar kritik, Usame Bin Laden’e operasyon düzenleyen Navy Seal komandolarının da bağlı olduğu, Joint Interagency Task Force (JIATF) birimini gördüğü Key West Donanma Üssü ziyaretiydi.



F-35’ler için brifing verdiler



Özel daha sonra yine Florida’da 1. Hava Kuvvetleri’ni gördüğü Tyndall Hava Üssü ile yeni nesil savaş uçağı F-35 projesi için brifing aldığı 33. Filo’nun bulunduğu Eglin Hava Üssü’ne gitti. Basına hiçbir konuda bilgi vermeyen Özel, dün ise Washington’da Büyükelçi Namık Tan ile buluşup, savunma sektöründe etkin, Türk Amerikan Konseyi (ATC) üyeleri ile kapalı bir öğlen yemeği yedi. Şimdiye kadar bir Türk Genelkurmay Başkanı’nın Washington’a düzenlediği geziler arasında basına en kapalı program olarak değerlendirilen ziyaret kapsamında Orgeneral Özel bugün Pentagon’da olacak. Geziyle ilgili Hürriyet’e bilgi veren Pentagon’a yakın bir yetkili, ziyarette ele alınacak konulardan çok bu gezinin Türkiye ve Amerika arasında askerden askere ilişkiye dönüşün sembolü olduğunu söyledi. Ve Orgeneral Özel’den önce Washington’a Genelkurmay Başkanı sıfatıyla en son 3 yıl önce Mayıs 2009’da Orgeneral İlker Başbuğ’un geldiğini, önceki Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in görevi sırasında Washington’a gelmediğini hatırlattı.



Evlerinde ağırlayacaklar



Washington’da önce Arlington Askeri Mezarlığı’nda Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret edecek olan Orgeneral Özel, daha sonra Pentagon’da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey ile öğlen yemeği yiyecek. Yemeğin ardından da emprovize patlayıcı cihazlara (IED) karşı kendisine kapsamlı, gizli bir brifing verilecek. Amerikan güvenlik güçlerinin özellikle terörle mücadelede üzerinde en çok durduğu konulardan biri olan IED’lerle ilgili Pentagon bünyesindeki Ortak IED İmha Örgütü (JIEDDO) tarafından Türk yetkililerle bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek. Akşamında ise Orgeneral Özel, akşam da Dempsey ve eşi Deanie Dempsey’nin evine konuk olacak ve akşam yemeğini Dempsey’nin konutunda yiyecek.