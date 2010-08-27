Genelkurmay Başkanı'nın damadı kaçırıldı!

T24- Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tarık Macid'in damadı Lahor'da kaçırıldı.



Pencap eyaleti Adalet Bakanı Rana Sanaullah, eyalet başkenti Lahor'da yaptığı açıklamada, Macid'in damadının, önceki gün kaçırılan 8 kişi arasında bulunduğunu ancak kaçırma amacının bilinmediğini duyurdu.



Macid'in damadını kaçıranların, henüz yetkililerle temasa geçerek isteklerini bildirmediği kaydedildi.



Pakistan Genelkurmay Başkanının damadının kaçırılması, büyük bir sel felaketiyle ve Taliban gruplarıyla mücadele eden ülkede terörün elinin güçleneceği endişelerini körüklerken polis, kaçırılanların bulunması için geniş bir güvenlik gücünü seferber etti.