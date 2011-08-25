-Genelkurmay Başkanının çiftliğinde çatışma KAHİRE (A.A) - 25.08.2011 - El Arabiya televizyonun yayınına katılan muhaliflerin sözcüsü, başkent Trablus'ta Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı Genelkurmay Başkanına ait çiftlikte şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi. Muhaliflerin sözcüsü Abdülselim Ebu Zakok, Libya askeri birlikleri Genelkurmay Başkanına ait çiftlikte ağır çatışmalar yaşandığını belirtti. Dubai merkezli El Arabiya televizyonunun yayınına katılan sözcü detaylı bilgi vermezken Genelkurmay Başkanının da çatışma esnasında çiftlikte bulunduğunu bildirdi. Libya'da muhalifler, Muammer Kaddafi'yi sağ veya ölü getirene bir milyon 300 bin dolar ödül verileceğini açıkladılar.