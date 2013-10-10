'Genelkurmay Başkanı'nı terör örgütü üyesi saymak abesle iştigaldir'

BDP Muş Milletvekili Demir Çelik, MHP Ankara Milletvekili Engin Alan’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili olarak, “Bu anayasayı yapma hakkını kendinde gören generalin anayasasıyla ülkeyi yönetiyorsunuz, bu anayasa ile hareket eden ordunun mensuplarını yeri geldiğinde terörize edip yargılama muamelesiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz” dedi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında partilerine yönelik olarak siyasi soykırım yapıldığını iddia eden Muş Milletvekili Demir Çelik, “14 Nisan 2009’dan bu yana yerel yönetimlere siyasal soykırım şeklinde adlandırdığımız operasyon nedeniyle cezaevinde olan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile 8 milletvekilinin cezaevinde bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda demokrasiden ne anladığımızın sorgulanması gerekiyor” diye konuştu.

BDP’nin seçimlerde hazine yardımı almadığını ifade eden Çelik, ”TBMM’de 4 siyasi parti var, 3 tanesi hazineden katrilyonlarca seçimde kullanılmak üzere yardım alıyor. BDP bu yardımdan mahrumdur, aynı koşullarda o partilerle rekabet etmek zorundadır. Başbakan bu adetsizliği gidermek zorunda” şeklinde konuştu.

Yeni anayasa

Bir gazetecinin, “Yeni anayasa çalışmalarında AKP ile CHP 59 madde ile ilgili anlaşmış gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusu üzerine Çelik, “Her şeyden önce olmak durumunda, Meclis onun için vardır. Hepimizin rahatsızlık duyduğu, 5 generalin karar verip önümüze sürdüğü antidemokratik faşist anayasa Türkiye halklarının sorunlarını çözme özelliğine sahip değil. Bu deli gömleğini atmak hepimizin görevi. Kürt sorunu başta olmak üzere Alevilerin inanç sorunu, zorunlu din dersi sorunu, anadilde eğitim sorunlarının kaynağı antidemokratik anayasadır. Melis hiçbir yasa ve kanunla uğraşmasın, artık bu halkların kaybedecek zamanı yoktur, sivil bir anayasayı anamızın ak sütü gibi bize kazandırmalıdır. Meclis bunun üstesinden gelemiyorsa halklar ayağa kalkmalıdır. CHP ve AK Parti anayasanın tümü üzerinde anlaşabilmeliler” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın türban konusundaki sözlerinin sorulması üzerine Çelik, yapılan açıklamayı talihsizlik olarak nitelendirerek, “Başörtüsü yakışmıyor’ gibi bir yakıştırma, Türk olan bir beye böyle bir sözü yakıştırmıyorum. Bin 300 yıldır yakıştı da Cumhuriyet’ten bu yana mı yakışmadı?” ifadelerini kullandı.

Siyaseten dokunulmazlık olmalıdır

Cezaevindeki milletvekilleri ile ilgili soru üzerine ise Çelik, “Siyaseten dokunulmazlık olmalıdır. Dokunulmazlık askeri ve sivil bürokrasiye olduğu noktadan farklı bir noktada, kişinin fikirlerini, düşüncelerini özgürce ifade edebilme, onu örgütleyebilme hakkıyla sınırlandırılmalıdır” dedi.

Çelik, Engin Alan’ın milletvekilliğinin düşeceği, partiden ihraç edilmemesi durumunda MHP’nin kapatma davası ile karşı karşıya kalabileceği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, “Darbeye teşebbüs eden kişiler olmuştur ama Genelkurmay Başkanı’ndan, orgeneralinden binlerce personel ile birlikte terör örgütü üyesi olarak tutuklayıp, onlarca yıl cezayı öngörmek abesle iştigaldir. Siz 12 Eylül Anayasası’nı kaldıramamışsınız. Kaldıramadığınız anayasa ile darbeye teşebbüs eden generalleri yargılayacaksınız, bu ne perhiz bu ne turşu. Bu anayasayı yapma hakkını kendinde gören generalin anayasasıyla ülkeyi yönetiyorsunuz, bu anayasa ile hareket eden ordunun mensuplarını yeri geldiğinde terörize edip yargılama muamelesiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Bu komedidir” diye konuştu.