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Genelkurmay Başkanı Org. Akar Şırnak'ta

Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağı devam ediyor

Fotoğraf: Arşiv

19 Aralık 2015 14:38

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,  operasyonların yapıldığı Şırnak'a geldi. Operasyonlara ilişkin brifing alan Orgeneral Akar, birlikleri denetliyor.

Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile helikopterle 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına geldi.

Akar ve beraberindekileri Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer karşıladı.

Komuta kademesi, Şırnak'taki operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Has için tümende düzenlenen törene katıldıktan sonra karargaha geçti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki operasyonlara ilişkin brifing aldı.

Brifingin ardından tümen komutanlığından ayrılan Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, birliklerde denetlemelerde bulunuyor.

 

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