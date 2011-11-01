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Genelkurmay Başkanı'ndan Hasdal ziyareti

Orgeneral Necdet Özel’in bugün Hasdal Askeri Cezaevi’ne giderek bazı davalardan tutuklu subaylarla görüştüğü belirtildi.

01 Kasım 2011 02:00

T24 - Orgeneral Necdet Özel’in bugün Hasdal Askeri Cezaevi’ne giderek bazı davalardan tutuklu subaylarla görüştüğü belirtildi. 

Genelkurmay Başkanı'ndan Hasdal ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in bugün Hasdal Askeri Cezaevi’ni ziyaret ettiği öğrenildi. Bugün İstanbul’da olduğu belirtilen Özel’in akşam saatlerinde Hasdal Askeri Cezaevi’ne gittiği belirtildi. Yaklaşık bir saat cezaevinde kaldığı belirtilen Özel’in, Balyoz davasının tutuklu sanığı Orgeneral Bilgin Balanlı ile bazı davalardan tutuklu subaylarla bir süre görüştüğü ifade edildi.




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