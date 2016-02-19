Genelkurmay Başkanı’ndan Ankara saldırısı için taziye mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli için taziye mesajı yayımladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde Orgeneral Akar’ın mesajı şöyle:

"Kahraman silah/çalışma arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim."

Her bir isim için ayrı ayrı yayımlanan mesajlarda, terör saldırısında hayatını kaybeden Hv.İsth.Asb.Kd.Bçvş. Recep Gülen, Hv.İs.Asb.Kd.Bçvş. Erkan Tümer, SG Sey.Asb.Kd.Bçvş. Cüneyt Sertel, İkm.Asb.Kd.Bçvş. İbrahim Baran, Hv.Rd.Asb.Kd.Bçvş. Mehmet Yener, Eln.Asb.Bçvş. Eren Ördek, Hv.Per.Asb.Kd.Bçvş. Ertan Akgül, Bkm.Asb.Bçvş. Mehmet Kutlu, Hrt.Tekns.Asb.Üçvş. Uğur Fetih Özdemir, Hv.Svn.Asb.Üçvş. Mehmet Koray Pınar, sivil memurlar Mustafa Haliloğlu, Figen Gündüz, Güner Altınok, Muammer Kosacı, Mustafa Küçük, Yıldız Demirtaş, Sedat Durğun, Filiz Koçak, Fevziye Kayiş, Meryem Yılmaztürk, Mevlüt Öksüzoğlu ile Hv.Ulş.Er Ali Öztaş'ın fotoğrafları da yer aldı.