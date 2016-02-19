T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay Başkanı’ndan Ankara saldırısı için taziye mesajı

Mesajdan saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarına da yer verildi

19 Şubat 2016 22:30

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli için taziye mesajı yayımladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde Orgeneral Akar’ın mesajı şöyle:

"Kahraman silah/çalışma arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim."

Her bir isim için ayrı ayrı yayımlanan mesajlarda, terör saldırısında hayatını kaybeden Hv.İsth.Asb.Kd.Bçvş. Recep Gülen, Hv.İs.Asb.Kd.Bçvş. Erkan Tümer, SG Sey.Asb.Kd.Bçvş. Cüneyt Sertel, İkm.Asb.Kd.Bçvş. İbrahim Baran, Hv.Rd.Asb.Kd.Bçvş. Mehmet Yener, Eln.Asb.Bçvş. Eren Ördek, Hv.Per.Asb.Kd.Bçvş. Ertan Akgül, Bkm.Asb.Bçvş. Mehmet Kutlu, Hrt.Tekns.Asb.Üçvş. Uğur Fetih Özdemir, Hv.Svn.Asb.Üçvş. Mehmet Koray Pınar, sivil memurlar Mustafa Haliloğlu, Figen Gündüz, Güner Altınok, Muammer Kosacı, Mustafa Küçük, Yıldız Demirtaş, Sedat Durğun, Filiz Koçak, Fevziye Kayiş, Meryem Yılmaztürk,  Mevlüt Öksüzoğlu ile Hv.Ulş.Er Ali Öztaş'ın fotoğrafları da yer aldı.

 

ETİKETLER

genelkurmaytskankarasaldırıtaziyemesaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24