Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler: Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleri hakkında ilk kez konuştu. Güler, "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek" dedi.



Orgeneral Yaşar Güler , "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.