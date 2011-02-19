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Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından 'Balyoz' ziyareti

Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları Hasdal Cezaevi'ne giderek Balyoz sanıklarını ziyaret etti.

19 Şubat 2011 02:00

T24- Balyoz davası kapsamında tutuklanarak Hasdal Cezaevi’ne konulan 24'ü general ve amiral toplam 102 muvazzaf subayın sürpriz ziyaretçileri vardı. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel Hasdal Cezaevi’ne helikopterle gitti.

Balyoz tutuklularına 4 yıldızlı ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve kuvvet komutanları dün Balyoz davasında tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi’ne konulan 24’ü general ve amiral, 102 muvazzaf subaya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Orgeneral Koşaner ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel’in yaptığı ziyaret, askeri çevrelerde tutuklu subaylara moral ve dayanışma mesajı olarak değerlendirildi.

Komutanlar Hasdal’a askeri helikopterle giderken kendilerine 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu da eşlik etti. Ziyaret sırasında tutuklular ile komutanlar arasında duygulu anların da yaşandığı, subayların yapılan adaletsizlik ve hukuk dışılıktan şikâyetçi oldukları belirtildi.

Orgeneral Koşaner, Balyoz’da tutuklama kararlarının çıkmasının ardından bir hafta önce Başbakan Erdoğan’la Dolmabahçe’deki görüşmesi öncesi tutuklu subayların eşleri ve yakınları ile Harbiye Orduevi’nde görüşmüştü. Tutuklu subayların eşleri ve yakınlarının bugün 14.00’te Anıtkabir’e çıkmaları bekleniyor. 

Ziyarette Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.



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