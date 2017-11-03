Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları, Elazığ ve Tunceli'de (2)

AKAR, TÜRK BAYRAĞINI ÖPEN 2 KUZENİ ÖDÜLLERDİ

Elazığ\'da askeri birliklerde detimlerde bulunan ve Valiliği ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Türk bayrağını öperken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen 2 kuzeni Valilik makamında ödüllendirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım\'ı makamında ziyaret ederken, bir süre önce Kovancılar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü önünde asılı olan Türk bayrağını öperken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen ve kuzen olan 11 yaşındaki Elif ile Rabia Aktaş\'la bir araya geldi. Orgeneral Akar, Elif ve Rabia ile bir süre sohbet ederek çocuklara hediler verdi. Orgeneral Akar, çocukların ailelerine de \"Sizleri tebrik ediyorum\" dedi.



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