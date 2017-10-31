Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları, Diyarbakır'da

DİYARBAKIR, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Diyarbakır\'a geldi. Valiliği ziyaret eden Orgeneral Akar ve baraberindeki komutanların askeri birliklerde denetimlerinin sürdüğü belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Diyarbakır\'a geldi. Diyarbakır Havalimanı\'nda Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve birlik komutanları tarafından karşılanan Orgeneral Güler ve baraberindeki komutanlar, daha sonra Valiliği ziyaret etti. Valilik ziyaretinden sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarının askmeri birliklerde denetimlerde bulunduğu ve denetimlerin sürdüğü belirtildi.