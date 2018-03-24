Genelkurmay Başkanı: Üç - beş köy kaldı, bütün hâlinde Afrin'de kontrolü sağlayacağız

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" mücadelenin süreceğini belirterek "Bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız" dedi

Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Üç beş köy kaldı. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış, bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız" dedi.

"Ölürsek şehit, kalırsak gazi"

Akar, şu ifadeleri kullandı: "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu iş olacak, diyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, bunun sonu yok. Bunu bütün arkadaşlarımız içselleştirdi. Bir bütün halinde bu mücadele sürüyor. İnşallah bunu başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız"

"Devlet aklı olmadan yapamazlar"

Afrin'de bulunan yer altı yapılarına ilişkin de mesajlar veren Akar, "Bu koruganlar teröristlerin yapacağı iş değil. Bir devlet aklı olmadan, bir mühendislik hizmeti olmadan, bir projelendirme olmadan bunların tek başlarına böyle bir şey yapmalarının imkan ve ihtimali yok" dedi.