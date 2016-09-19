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Genelkurmay Başkanı: TSK ve Türkiye'nin, başka ülkenin toprağında gözü yok

"TSK, içindeki hainler temizlendikçe daha da güçlendi"

19 Eylül 2016 15:55

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik karadan ve havadan düzenlediği 'Fırat Kalkanı' harekâtıyla ilgili olarak "TSK ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir başka ülkenin toprağında gözü yoktur" dedi.

Akar, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak da "TSK kendisine tevdi edilen her türlü vazifeyi, içindeki hainler temizlendikçe daha da güçlenerek, büyük bir başarıyla yerine getirmektedir" ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki Atatürk Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen törende hitap etti.

Fırat Kalkanı harekâtı ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin olarak açıklamalar yapan Akar şunları söyledi:

“Milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan bütün terör örgütlerine karşı ordu-millet kaynaşmasının en güzel örneği olan ve aynı zamanda Peygamber ocağı olarak anılan Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil-asker aynı amaca yönelik olarak, büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde jandarma, polis ve korucularımızla omuz omuza vatan topraklarında bir tek terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edecektir. Bu mücadelemiz yoğun bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kahramanlık ve fedakarlığı içinde sürmektedir, sonuna kadar da devam edecektir. Menfur 15 Temmuz girişiminden kısa bir sonra başlayan ‘Fırat Kalkanı’ harekatı hudutlarımızın ve komşu ülke insanlarıyla birlikte milletimizin güvenlik ve huzuru için hayati bir öneme haizdir. TSK ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hiçbir başka ülkenin toprağında gözü yoktur. Sadece meşru müdafaa hakkımızı kullanarak, güvenliğimizi sağlamak istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünü yasalardan almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tevdi edilen her türlü vazifeyi içindeki hainler temizlendikçe daha da güçlenerek, büyük bir başarıyla yerine getirmektedir”

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