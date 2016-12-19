Genelkurmay Başkanı sınırda incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Halep'ten tahliyelerin başlamasından bu yana Cilvegözü Sınır Kapısı'nda hareketlilik devam ediyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da incelemelerde bulunmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na gitti.
Basına kapalı ziyarette Akar'ın Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduğu ve yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.
Akar, kısa süren ziyaretinin ardından sınır kapısından ayrıldı.