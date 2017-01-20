Genelkurmay Başkanı sınır birliklerini denetledi

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Hulusi Akar'a denetimlerde Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'da eşlik etti

20 Ocak 2017 23:52

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü IŞİD'e yönelik 150 gündür devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı'nın komutasının sağlandığı merkezde incelemelerde bulundu.

Faaliyetleri yerinde görmek için ÖKHÜ-2 Üs Bölgesi'nde inceleme yapan Orgeneral Akar, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da aralarında bulunduğu yetkililerden brifing aldı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın icrasında büyük bir kahramanlık ve özveriyle görevlerini ifa eden personele hitap eden Orgeneral Akar, "Bugüne kadar büyük gayretler gösterdiniz, bundan sonra aynı gayretlerinizi bekliyorum." dedi.

 

"Herhangi bir ülkede, herhangi bir işgal peşinde değiliz"

 

Harekatın, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildiren Akar, şunları kaydetti:

"Bizim meşru müdafaa hakkımız var. Biz gidip de herhangi bir ülkede, herhangi bir işgal peşinde değiliz. Hepinize teşekkür ediyorum, hepinizi kutluyorum. Çok zor bir harekat, bu dönemde gösterdiğiniz kahramanlık ve fedakarlık hakikaten her türlü övgünün üzerindedir. Hepinize kazasız belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."

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Hulusi AkarFırat Kalkanı Harekatıoperasyonsınır birlikleri denetimi

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