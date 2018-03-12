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Genelkurmay Başkanı: Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor

"Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek"

12 Mart 2018 17:14

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak ''Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor'' dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Katar Ulusal Kongre Merkezi'ndeki, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı (DIMDEX) - 2018 fuarına katıldı, fuardaki Türk firmalarının stantlarını gezdi.

Açılış töreni öncesi AA ve TRT muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekatın başarıyla devam ettiğini belirtti. 

Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, sivil hassasiyetinin, Türk ordusunun en önemli özellikleri arasında olduğunu vurguladı. Çukur operasyonlarında, Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki sivil hassasiyetinin Zeytin Dalı Harekatı'nda da sürdüğüne işaret eden Akar, "Terör örgütü bu konuda manipülasyon yapmaya çalışıyor. Belli bir kesim bunlara inanıyor ama bu konudaki hassasiyetimiz herkes tarafından biliniyor" diye konuştu.

Harekatın başlangıcından itibaren özellikle harekat alanındaki dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılarla kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin, TSK unsurlarının hedefleri arasında yer almadığını belirten Akar, çevreye de zarar verilmediğini dile getirdi. 

Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 60 civarında teröristin teslim alındığını, bunlardan yaralı olanların tedavi edildiğine değinerek, "Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassasiyetini göstermesi açısından önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Harekat kapsamında ele geçirilen ve teröristlerden arındırılan bölgelerde Kızılay ve AFAD ile koordineli olarak insani yardım faaliyetleri yürütüldüğüne dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına geri dönmelerini sağlıyoruz. Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor. DEAŞ'lı teröristler, kıyafetlerini değiştirip PKK'nın arasına katılıyor."

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Hulusi AkarGenelkurmay BaşkanıAfrinZeytin Dalı Harekatı

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