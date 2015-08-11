Genelkurmay Başkanı Özel'den 'paralel yapı' mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e törenle devlet şeref madalyası verildi. Şeref madalyasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Orgeneral Özel, madalya töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında şunları ifade etti:

"4 yıllık Genelkurmay Başkanlığım süresince değerli arkadaşlarımla zor bir coğrafyada birçok iç ve dış sorunla karşı karşıya kalan güzel ülkemin silahlı kuvvetlerini tamamen yasal ve direktifle disiplin ve mutlak itaatten ödün vermeden sevk ve idare ettim.

Demokratik bir ülkenin silahlı kuvvetler komutanı olarak görevim ve ilgili konuları yerinde ve zamanında ilgili makam sahipleriyle çok açık bir şekilde paylaştım. Milli iradeye daima saygılı oldum. Silahlı kuvvetlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğünün en büyük teminatıdır.

Silahlı kuvvetlerimiz, devletimizin resmi yasal hiyerarşisi haricindeki her türlü yapıyla bugün olduğu gibi bundan sonra da kararlı mücadelesine devam edecektir."