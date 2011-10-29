-Genelkurmay Başkanı Özel'den bayram mesajı ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize miras bıraktığı sürekli gelişimi ve değişimi öngören, çağın değer ve yaklaşımlarıyla uyum içerisinde olan fikirleri, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimize yol gösteren ışık olmaya devam edecektir'' dedi. Cumhuriyetin kuruluşunun 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Özel, şunları belirtti: ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, umudun yitirildiği, direnme gücünün tükendiği bir ortamda, Türk milletinin ruhunda tutuşturduğu bağımsızlık aşkıyla yürütülen, büyük bir inanç ve kararlılık sonucu kazanılan bu zafer, cumhuriyetle taçlandırılarak, milletimizin en büyük çağdaşlaşma ve aydınlanma hareketi olan Türk Devrimini başlatmış ve Türkiye'nin uygar ülkeler ve değerler sistemi arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Cumhuriyet, çağdaş değerlere sahip, dinamik, sürekli gelişim ve değişim içerisinde olan ve yurttaş olma bilincine sahip bireylerden oluşan bir millet oluşturmayı başarmıştır. Milletimizin çağdaş dünyanın kavram ve değerleriyle buluşmasını, uygarlığını olanaklarından en iyi biçimde yararlanmasını amaçlayan cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi ''... yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir gelecek yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibarıyla, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.'' -Atatürk'ün fikirleri TSK'ya ışık olmaya devam edecek- Türkiye'nin, cumhuriyet yönetimi sayesinde Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda ilerlemesini sürdürdüğüne dikkati çeken Özel, Türkiye'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan yapısıyla örnek alınan bir model, istikrar ve güç unsuru haline geldiğini vurguladı. Orgeneral Özel, mesajında şunları kaydetti: ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize miras bıraktığı sürekli gelişimi ve değişimi öngören, çağın değer ve yaklaşımlarıyla uyum içerisinde olan fikirleri, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimize yol gösteren ışık olmaya devam edecektir. Cumhuriyetin erdemine ve temel değerlerine yürekten inanmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve devrimlerinin anlamını özümsemiş ve bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemiş Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensuplarının ve onların kıymetli ailelerinin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhuriyetin kurulması ve yaşatılması için kendisini vatanına ve milletine adayan başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ile anar; kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli ailelerine ve yüce milletimize şükranlarımı ve saygılarımı sunarım. Ayrıca, Van ili ve çevresinde vuku bulan ve milletimizi büyük acılara boğan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.''