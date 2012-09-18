Genelkurmay Başkanı Özel'den gazilere mesaj

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, “Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz düşüncesiyle her türlü düşmana karşı kahramanca mücadele veren Türk askeri ve taşıdığı bu yüce ruh var oldukça, bölünmez bütünlüğümüze ve milli birliğimize kast edenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir” dedi.

Orgeneral Özel 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

Sizlerle gurur duyuyorum

“Bugünü aynı zamanda, üstün komutanlık dehası, cesaret ve kahramanlığın kadirşinas milletçe takdir edilişinin nişanesi olarak, TBMM tarafından ebedi Başkomutan Atatürk’e ‘Gazi’lik unvanı ve ‘Mareşal’ rütbesi verildiği günün yıl dönümü. Sizler, kutsal vatan görevinizi hakkıyla yerine getirebilmek için, 2500 yıllık tarihin şerefli tanığı şanlı üniformanızı kanlarınızla taçlandırıp gazi unvanı alarak vatanın, milletin, bayrağın ve istiklalin ne denli paha biçilmez değerler olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman mensuplarının bu ulvi değerleri yaşatmak uğruna neleri göze alabileceğini gösterdiniz. Kayıplarınız karşısında gösterdiğiniz sabır ve metanetin kaynağının gönüllerinizde yaşattığınız vatan, millet ve bayrak sevgisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakarlıklarla bizlere her zaman güç ve ilham kaynağı olmaktasınız. Sizler için yapılan hiçbir şey, bu eşsiz hizmetlerinizin ve fedakarlıklarınızın bir karşılığı veya bedeli olamaz. Bağrından böylesi kahramanlar çıkaran bu asil milletin bir ferdi ve onun şanlı ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komutanı olarak sizlerle gurur duyuyorum.”