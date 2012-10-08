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Genelkurmay Başkanı Özel Suriye sınırındaki birlikleri denetleyecek

Genelkurmay Başkanı'nın sınıra gerçekleştirdiği bu ziyaret, Suriye'ye karşı bir kararlılık mesajı olarak yorumlandı

08 Ekim 2012 23:23

 

Hatay sınırındaki hareketliliği yerinde görmek isteyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgenaral Hayri Kıvrıkoğlu ve 2’inci Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi İskenderun’a gitti. İskenderun’daki birliklerde kısa süreli inceleme yaptı. Geceyi İskenderun'da geçirecek olan Özel'in daha sonra Hatay ve Şanlıurfa'ya geçerek sınırdaki birlikleri denetleyeceği öğrenildi.
 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile birlikte önce Adana'ya gitti. Burada 6. Kolordu Komutanlığı’nda brifing aldı.
 
Özel ve Kıvrıkoğlu'na İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi de eşlik etti. Komutanlar daha sonra İskenderun'a geçti. Geceyi İskenderun'da geçirecek olan komutanların, birkaç gün daha bölgede kalacakları, Hatay ve Şanlıurfa'da Suriye sınırı boyunca konuşlanan askeri birliklerde denetlemelerde bulunacakları öğrenildi.
 
Orgeneral Özel, geçen hafta da 3. Ordu bölgesinde denetlemelerde bulunmuştu.
 

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