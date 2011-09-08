-Genelkurmay Başkanı Özel, Batman Valisi'ni ziyaret etti BATMAN (A.A) - 08.09.2011 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Batman Valisi Ahmet Turhan'ı ziyaret etti. Orgeneral Özel, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilge ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ile Vali Turhan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Basına kapalı ziyarette, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Alaeddin Örsan ve Batman Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Necdet Köse de hazır bulundu.