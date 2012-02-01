-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, Isparta'da ISPARTA (A.A) - 01.02.2012 - Sözleşmeli erlerin eğitim gördüğü Isparta İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'yla birlikte Isparta Valiliğini ziyaret etti. Isparta Valisi Memduh Oğuz tarafından valilik binasının önünde karşılanan Orgeneral Özel, polis merasim mangasını selamladıktan sonra valilik şeref defterini imzaladı. Orgeneral Özel, ziyaret hatırası olarak Vali Oğuz'a Türk Silahlı Kuvvetlerini simgeleyen plaket verdi. Basına kapalı yapılan ziyaretin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ve beraberindeki heyet valilikten ayrıldı.