-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel hakkında suç duyurusu ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''siyasi amaçla demeç verme'' ve ''yargı görevini yapanı etkileme'' iddiasıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. BDP'den yapılan açıklamaya göre, Demirtaş'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Orgeneral Özel'in, bir gazetede ''PKK'nın adını gündemden sileceğiz'' başlığıyla yayımlanan röportajda yetkisi kapsamında olmamasına karşın siyaseti ve yargıyı ilgilendiren bir takım konularda açıklamalarda bulunduğu ileri sürüldü.