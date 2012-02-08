-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, Bakü'de BAKÜ (A.A) - 08.02.2012 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Bakü temaslarının ikinci gününde Başbakan Artur Rasizade ve Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov ile görüştü. Orgeneral Özel, temasları kapsamında ilk olarak Başbakan Artur Rasizade'yi ziyaret etti. Başbakanlık merkez binasında basına kapalı yapılan görüşme hakkında bir açıklamada bulunulmadı. Başbakan Rasizade ile görüşmesinden sonra Azerbaycan Milli Meclisini ziyaret eden Orgeneral Özel, Meclis Başkanı Oktay Esedov ile bir araya geldi. -Azerbaycan Milli Meclisi- Azerbaycan Milli Meclisi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Esedov, görüşmede, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra her zaman Türkiye'nin desteğini hissettiğini, Azerbaycan halkının da iki ülke arasındaki ilişkileri ileri düzeyde değerlendirdiğini ifade etti. İki ülke arasında 170'den fazla anlaşmanın bulunduğunu ve bu anlaşmaların ilişkilerin güçlenmesi için hukuki süreç oluşturduğunu vurgulayan Esedov, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa tasarısının görüşmeleri sırasında Azerbaycan Milli Meclisinin Fransa Senatosuna mektup gönderdiğini de kaydetti. Genelkurmay Başkanı seçilmesinden sonra ilk ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştirmekten dolaylı mutlu olduğunu dile getiren Orgeneral Özel de yaptığı görüşmelerden memnun kaldığını belirtti. Azerbaycan İçişleri Bakanlığını da ziyaret eden Orgeneral Özel, İçişleri Bakanı Ramil Usubov ve Jandarma Genel Komutanı Zakir Hasanov tarafından askeri törenle karşılandı. Törenin ardından, Orgeneral Necdet Özel, Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ve iki ülke askeri yetkililerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Usubov, Azerbaycan ordusunun kurulma ve yapılandırma çalışmalarında ülkesinin kurucu cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetlerinden destek ve yardım alındığını ifade etti. Orgeneral Özel ise Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı Jandarma Genel Komutanlığının güçlü olmasının Türkiye'ye her zaman gurur ve heyecan verdiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in, yarın Bakü'deki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.