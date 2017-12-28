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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan şehit ailesine ziyaret

Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPĞOLU/ANKARA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte 3 gün önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olan sözleşmeli er Ferhat Murato

28 Aralık 2017 21:21

Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPĞOLU/ANKARA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte 3 gün önce Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olan sözleşmeli er Ferhat Muratoğlu\'nun (23) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırına gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, burada şehidin babası Şener, annesi Nurten ve kardeşleri Deniz ile Hatice Muratoğlu ve yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit Ferhat Muratoğlu için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi. Burada konuşan Orgeneral Akar, tüm şehitlere Allah\'tan rahmet dileyerek, şunları söyledi: 
\"Şehidimiz Ferhat, etrafında çok iyi bilinen, \'Dadaş\' olarak çağrılan, kahraman, yiğit, gerçekten cengaver bir evladımızdı. Vatan için, millet için yaptığı çalışma sırasında hayatını kaybetti. Şehadet mertebesine ulaştı. Hepinizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütün halinde, milletinin emrinde, gece demeden, gündüz demeden karda kışta, soğukta, sıcakta vatanı için, milleti için, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için mücadelesini aralıksız sürdürmektedir. Bu mücadeledeki azim ve kararlılık bitmiyor, bilakis aynı şiddet ve aynı tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah yurt içinde ve yurt dışında, karada ve havada yapılan bu mücadele aralıksız devam edecek. Ve bu terör belası ülkemizden silinecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konuda son derece kararlı, son derece azimlidir. Bu karar değişmeyecek. Bu şekliyle inşallah ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru sağlanacak ve herkes rahata, huzura erecek. Bu mücadele sırasında kaybettiğimiz, şehitlik mertebesine ulaşan mensuplarımızın hiçbirinin kanının bir damlası dahi yerde kalmadı, kalmayacak\"

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