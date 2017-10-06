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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Van'da 

VAN, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nda denetleme ve incelemelerde bulundu

06 Ekim 2017 19:54

VAN, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı\'nda denetleme ve incelemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Akar\'ın Van ziyareti ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Kormiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte bugün Van’a gelerek Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında denetleme ve incelemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra bölgedeki birlik komutanlarıyla bir toplantı yaptı.

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