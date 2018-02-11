T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır hattında

Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hava Kuvvetleri Komutanı da eşlik etti

11 Şubat 2018 19:31

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay bölgesinde bulunduğu ifade edildi. 

Bilgilendirmede Akar'ın, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi.

 

ETİKETLER

Hulusi AkarOrgeneralHataySuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24