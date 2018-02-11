Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır hattında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay bölgesinde bulunduğu ifade edildi.

Bilgilendirmede Akar'ın, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi.