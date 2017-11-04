Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Hakkari'de

VAN, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Dün Elazığ, Tunceli ve Erzincan bölgelerindeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte bugün Hakkari bölgesinde incelemelerde bulunuyor.