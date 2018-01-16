Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, bugün ABD'li mevkidaşı ile görüşecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Toplantıya katılacak Akar'ın bu kapsamda bugün bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor. Temaslardan en önemlisi ise ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yapacağı görüşme olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik olası operasyonu öncesindeki görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra bölgesel güvenlik sorunlarının ele alınması bekleniyor.