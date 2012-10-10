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Genelkurmay Başkanı Org. Özel: Daha şiddetli karşılık veririz

Hatay ve Kilis'in ardından Akçakale'ye gelen Özel, eski sınır kapısının bulunduğu alanda nöbet tutan askerleri ziyaret etti

10 Ekim 2012 14:32

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, top mermisinin isabet etmesi nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Akçakale’ye gitti. Bölgede incelemelerde bulunan Özel, Suriye’ye anında karşılık verildiğini belirtti ve “Devam ederse daha şiddetlisini yapacağız” dedi.

Orgeneral Özel'in Suriye sınırındaki incelemeleri sürüyor. Akçakale'de top mermisinin isabet ettiği evi de inceleyen Özel, daha sonra evine top mermisinin isabeti sonucu eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Ömer Timuçin'e Bolatlar köyünde taziye ziyaretinde bulundu.

Özel ve beraberindeki komutanlarla taziye çadırında acılı aileye başsağlığı diledi. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Özel, Ömer Timuçin'le de bir süre sohbet etti.

Orgeneral Özel, “Bir vatandaşımızın acısı hepimizin acısıdır” dedi.

Ömer Timuçin de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla araması ve Orgeneral Necdet Özel'in taziye ziyaretine gelmesinin ''acısını sıfıra indirdiğini'' dile getirdi.

 

'Daha şiddetli karşılık veririz'

 

Suriye’den gelen top mermilerine anında karşılık verildiğini hatırlatan Özel, “Devam ederse daha şiddetlisini, daha kötüsünü yapacağız. Anında karşılık verdik, ciddi zaiyat da verdirdik” diye konuştu.

Özel ve beraberindekiler İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçerek buradan helikopterle ilçeden ayrıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e, ilçedeki ziyaretlerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi de eşlik etti.

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