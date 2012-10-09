T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel Hatay'da sınır birliklerini denetliyor

Orgeneral Özel, geçen hafta da 3. Ordu bölgesinde denetlemelerde bulunmuştu

09 Ekim 2012 12:50

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Hatay'daki askeri birliklerde incelemede bulunuyor.
İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki birlikleri denetleyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, incelemelerinin ardından buradan ayrıldı.

Sınır birliklerini denetleyecek olan Özel'e Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi, İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Atınç'ın da eşlik ettiği öğrenildi.

ETİKETLER

genelkurmayhataysınır birliklerinecdet özel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24