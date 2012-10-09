Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel Hatay'da sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Hatay'daki askeri birliklerde incelemede bulunuyor.

İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki birlikleri denetleyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, incelemelerinin ardından buradan ayrıldı.

Sınır birliklerini denetleyecek olan Özel'e Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi, İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Atınç'ın da eşlik ettiği öğrenildi.