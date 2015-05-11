Genelkurmay Başkanı neden izne ayrıldı?

Mehmet Altan*

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in izne ayrılması dikkat çekip spekülasyonlara yol açınca gazetecilik damarım tuttu.

Kulislerdeki tüm dedikodulara kulak kabarttım. Ortalık dedikodu kaynıyordu.

Aslında Genelkurmay Başkanı’nın izne ayrılmasının hala böyle merak uyandırması bir arpa boyu yol aldığımızı göstermekte…

Maalesef Türkiye bir türlü demokratikleşemiyor.

AKP ve Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir imkânı mahvetti.

Eski düzen, suç işlemeyi alışkanlığa çeviren bir ekip tarafından aynen sürdürülüyor.

Tek fark, artık ‘görünürde’ bile devletin kalmaması.

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Kenan Evren’in oluşturduğu düzen, Milli Güvenlik Kurulu’ndan YÖK’e sıkı sıkıya korunurken, AKP’lilerin yaptığı en ‘orijinal’ yenilik El Muhaberat rejimi benzeri bir yapıya meylederek istihbaratı öne çıkarmak oldu.

Rejimi demokratikleştirmek yerine hırsızlıklarla bezeli bir kara faşizme yelken açıldı.

Türkiye’nin iyice çivisi çıktı, mevcut hukuki ve siyasi birikimi de talan edildi.

Devlet çalışanları, siyasal iktidarın hukuksuz işlerinin ‘ofis boy’u yapılmak istendi. Buna gönüllü aday olanlar da bir süre sonra mevcut cumhurbaşkanına yaranılamayacağını görüp kaçmak istediler ama o da çok mümkün olmadı.

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MİT ve askeriye adeta rakip hale getirildiler. Devletin koordinasyonu iyice bozuldu.

MİT TIR’larının Adana’da durdurulması olayı nedeniyle yürütülen soruşturma çerçevesinde eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay’ın tutuklanmasının, aynı soruşturmada daha önce de sayıları 15’i geçen askerlerin tutuklanmış olmasının askeriyede yarattığı rahatsızlığı sağır sultan bile duydu.

Devlet yöneticileri, ağır bir suç işlerken yakalanmanın bedelini, görevlerini yapan savcılarla askerlere ödetmeye kalkınca huzursuzluk arttı.

Ayrıca siyasal iktidarın Kürt meselesinde barış oyunu oynayacak ise MİT’i, mevcudu ret edip savaş tam tamları çalacaksa askeriyeyi öne çıkarması da bir başka gerilim nedeni haline geldi.

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Siyasal iktidar bu oyunu sadece Kürt Sorunu’nda yapmadı, Suriye konusunda da yaptı.

IŞİD benzeri yapılar devredeyse gelsin istihbarat, ABD ile göstermelik ‘eğit donat’ oyunu oynanacak ise gelsin askeriye, bu oyunlar da herkese kabak tadı verdi.

Son günlerde seçimde arzulananın elde edilemeyeceği görülünce, Suudi Arabistan ve Katar ekseninde Suriye’ye müdahale lafları da anlaşılan askeriye yönetimini tedirgin etti.

İktidarın ‘Ağrı provokasyonuna’ alet edilen Genelkurmay zaten önceden tepki göstermişti.

Siyasal iktidarın ‘ver 17-25 Aralık’ı, al Balyoz ve Ergenekon’u’ türünden hırsızlıkla darbeciliği evlendirme kurnazlığı da beklediğini vermedi.

Hırsızlık unutulmadığı gibi darbecilerin ödüllendirilmesi de devletin içindeki kaynaşmayı yatıştırmadı.

Siz demokrasi, hukuk ve laiklikten vazgeçince, ‘kör kuyularda merdivensiz kalmaya’, ülkeyi yönetememeye, her yeri de çıfıt çarşısına döndürmeye başlarsınız.

Olan da o.

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Gelelim Ankara kulislerindeki dedikodulara.

Dedikodular, 30 Ağustos Askeri Şura kararları etrafında dönüp dolaşıyor.

Genelkurmay Başkanlığı görevini devralması beklenen Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Aker’in yerine bir başka kuvvet komutanının, örneğin Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın atanmak istendiği söylentisinin Genelkurmay Başkanı Org. Özel’in izne ayrılma nedenlerinden biri olabileceği, dedikodu sıralamasında başlarda dolaşıyor.

Biri hariç tüm komutanların emekli olabileceği de bir başka dedikodu.

Gene jandarmada çok yüksek sayıda subayın emekli edilme talebinin de Özel’in canını sıkan bir mesele olabileceği kanaati de dillendiriliyor.

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Tabii Ankara kulislerindeki bu dedikoduları dinlerken 7 Haziran seçimlerine göre durumların çok farklılaşacağını bir kez daha anımsadım.

Siyasal tablonun değişmesi dedikodu borsasındaki söylenti piyasasını da yeniden şekillendirecek.

Ama AKP’in tek başına iktidar olamaması halinde yanına MHP’yi ve askeriyeyi alma planları içinde olduğu da konuşulmakta...

Orduyu ‘koalisyon ortağı’ haline getirmek için yapılması planlanan değişikliklere dair söylentiler de dedikodu kazanını kaynattıkça kaynatıyor.

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Neyse ne…

Ancak kulisleri dolaşmaya başlayınca bir huzursuzluk olduğu görülüyor.

Neden?

Çünkü AKP, Cumhuriyet’i demokratikleşip, 12 Eylül rejiminin yerine AB standartlarında bir ülkeyi koymaktan vazgeçip, yolsuzluk ve rüşvete bulaşıp, tek adamın kara faşizmine ülkeyi kurban etmeyi yeğledi.

O nedenle gene ya MİT, ya Genelkurmay konuşuyoruz.

Orduya siyasal oyunda rol vermeye heveslenen panik içindeki hırsızlar, devleti çökertip orduyu yeniden siyaset dedikodularının tepesine fırlattılar.

Bir de buna ‘Yeni Türkiye’ diyorlar.

Eski yavrum bu, eski… Hem de çok eski.

*Bu yazı gazete360.com'dan alınmıştır