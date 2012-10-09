Genelkurmay Başkanı Necdet Özel sınırda!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Suriye sınırından da sorumlu 2’nci Ordu’ya bağlı bölgelerde incelemelerde bulunmak için dün Adana’ya gitti.

İskendurun'da brifing

Gündüz Adana’da 6’ncı Kolordu’ya bağlı birlikleri denetleyen komutanlar, akşam İskenderun’a geçti. Özel ve Kıvrıkoğlu, bölgedeki birliklerin “savaş hazırlık durumuyla” ilgili brifing aldı. Ziyaret nedeniyle önlemler en üst seviyeye çıkarılırken, Suriye’den gelecek top mermilerine karşılık vermek amacıyla bölgeye diğer birliklerden 155 milimetrelik Fırtına obüsleri de takviye olarak kaydırıldı.

İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki birlikleri denetleyen komutanlar, geceyi İskenderun Subay Orduevi’nde geçirdi. Özel ve beraberindeki komutanlar bu sabah saatlerinde orduevinden geniş güvenlik önlemleri altında ayrılarak 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Karargahı’na geçti.

Genelkurmay Başkanı Özel’in orduevinden çıkışı sırasında denizde de Sahil Güvenlik Botu önlem aldı. Özel, beraberindeki komutanlarla, helikopterle sınır birliklerini denetlemek üzere İskenderun’dan ayrıldı.

Bugün Hatay'da sınır birliklerini denetleyen Özel'e Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi, İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Atınç'ın da eşlik ettiği öğrenildi.

Suriye’ye sıfır noktasında inceleme yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile yanındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Hatay’ın Altınözü İlçesi’ndeki sınır karakollarını denetledikten sonra Suriye sınırına sıfır noktasındaki Kilis’in Öncüpınar Hudut Bölüğü’ne helikopterle gitti.

Orgeneral Özel ve beraberindeki komutanlar, burada yaklaşık yarım saat inceleme yaptı ve komutanlardan bilgi aldı. Orgeneral Özel ile komutanlar, incelemenin ardından yine helikopterle bölgeden ayrılıp, Şanlıurfa’ya gitti.

Komutanların ziyareti sırasında sinyal kesici jammer’ların bulunduğu askeri araçlar da sınırda sürekli devriye gezdi.

Öte yandan, Öncüpınar Hudut Bölüğü’ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Suriye tarafında muhaliflerinin kaldığı çadırlardan ise 10 el silah sesi yükseldi.