Genelkurmay Başkanı ve komutanlar için Yüce Divan yargılaması TBMM'de

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Yüce Divan'da yargılanmasının önünü açan yasa tasarısı TBMM'ye sevk edildi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın "tasarı yasalaşsa da geçmişe yürümemesi gerekir" demesi, Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda hüküm giyen komutanların durumunu da tartışmaya açtı. Tasarının, Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ başta olmak üzere, Balyoz davasından hüküm giyen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına'yı yakından ilgilendiriyor. Tasarıya göre Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının soruşturma iznini Başbakan verecek.

Milli Savunma Bakanlığı’nca hazırlanan “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Bakanlar Kurulu tarafından Meclis Başkanlığı’na gönderildi.

Tasarının 61. maddesi ile, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının sadece Yüce Divan’da yargılanmasının yolu açılıyor.

Tasarının 61. maddesinde özetle şöyle denildi:

‘İsimsiz ve imzasız ihbarlar işleme konulmaz’

25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa 15’inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A maddesi eklenmiştir.

“Yüce Divan’da yargılanacak asker kişilerle ilgili soruşturma usulü:

MADDE 15/A Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı, görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı sadece Yüce Divan’da yargılanırlar.

Bu suçlardan dolayı soruşturma açılmasına, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanları hakkında Başbakan, Jandarma Genel Komutanı hakkında İçişleri Bakanı karar verir.

İsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.

Arınç, ‘kararın geçmişe yürümemesi gerekir’ demişti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, komutanlara Yüce Divan yolunu açacak yasa tasarısıyla ilgili olarak daha önce “Geçmişe yürümemesi gerekir, usulle ilgili bir konudur, bundan önceki taleplerin bundan sonra değerlendirilmesi söz konusu olamaz” yorumunu yapmıştı.

“Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın tamamını okumak için tıklayın