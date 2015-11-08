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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Diyarbakır ziyareti

Genelkurmay Başkanı Akar, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

08 Kasım 2015 11:07

Diyarbakır'ın ilçesi Sur'da bir süredir devam eden olağanüstü hal ve çatışmaların arasında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Diyarbakır Vali'si Hüseyin Aksoy'u ziyaret etmesi dikkat çekti.

Orgeneral Akar'ı Vali Aksoy ile yardımcıları valilik girişinde karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Akar, daha sonra Vali Aksoy ile makamında bir süre görüştü. Görüşmenin ardından komutanlar Diyarbakır'daki temaslarına devam etmek üzere valilikten ayrıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 06-07 Kasım 2015 tarihleri arasında Adana ve Diyarbakır'da askeri birliklerde denetleme ve ziyaret yapmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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