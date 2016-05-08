Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar: İnşallah en az zayiatla Şırnak'ta operasyonları tamamlayacağız

Sokağa çıkma yasağı ve çatışmaların devam ettiği Şırnak'ı ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "İnşallah en az zayiatla, buradaki operasyonları bir an önce tamamlayacağız. Daha sonra kırsalda yapılacak faaliyetlerle de terörün kökünün tamamen kazınması sağlanacak" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile terör operasyonunun sürdüğü Şırnak'taki askeri birlikleri ziyaret etti.

Habertürk'ün haberine göre, Şırnak Havaalanı'na gelen Akar ve beraberindekileri, Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar karşıladı.

Daha sonra askeri helikopterle kent merkezindeki Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığına geçen Orgeneral Akar, operasyonun yönetildiği kriz merkezini ziyaret etti. Operasyonla ilgili 1.Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'dan bilgi alan Orgeneral Akar, tüm kuvvetlerin belirli program dahilinde operasyonu büyük kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Terör operasyonlarının büyük bir başarıyla devam ettiğini vurgulayan Orgeneral Akar, şunları kaydetti:

"Vatan topraklarının bütünlük ve güvenliğinin teminatı Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün her türlüsü ile kararlılıkla mücadeleye devam ediyor. Çok şükür, bugüne kadar büyük bir başarı sağladık, bütün kalbimizle sizlere inanıyoruz.

İnşallah en az zayiatla, mümkünse sıfır zayiatla buradaki operasyonların bir an önce tamamlanması, daha sonra kırsalda yapılacak faaliyetlerle de terörün kökünün tamamen kazınması sağlanacak.

Ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden bu unsurların tamamen gündemden çıkması en samimi dileğimiz."

Operasyonlarda görev alan herkesin üstün çaba gösterdiğini anlatan Orgeneral Akar, "Burada kutsal bir görev yerine getiriyorsunuz. Kimi arkadaşımız kan döküyor, kimi arkadaşımız ter döküyor, kimi arkadaşımız kafa yoruyor. Devlet, askeriyle, polisiyle, korucusuyla, siviliyle bir bütün. Önemli olan ülkemizin, devletimizin, birliği, beraberliği ve bütünlüğü, amacımız bu." ifadelerini kullandı.

Orgeneral Akar, içinde bulunulan ortamda herkesin elini taşın altına koyduğunu söyleyerek, Cizre, Silopi, Sur, İdil ve Yüksekova'da operasyonların büyük kahramanlık ve fedakarlıkların ardından başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Akar, sözlerini şöyle tamamladı: "Aynı azim ve kararlılıkla şimdi Şırnak'ta ve Nusaybin'de operasyonlar sürüyor. Devlet, son derece kararlı, hiç kimsenin şüphesi olmasın."