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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Gaziantep ve Kilis'teki birlikleri denetledi

Orgeneral Akar’ın bölgedeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor

05 Şubat 2017 20:03

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gaziantep ve Kilis’teki birliklerde denetleme ve ziyaretlerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada "Orgeneral Akar müteakiben, harekat merkezine giderek bölgede bulunan komutanlıklardan Fırat Kalkanı ve terörle mücadele harekatlarına ilişkin son durum ve gelişmeler hakkında bilgi ve değerlendirmeleri almıştır" dendi.

Tülk Silahlı Kuvvetleri'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları olduğu halde 05 Şubat 2017 tarihinde Gaziantep ve Kilis’te bulunan birliklerde denetleme ve ziyaretlerde bulunmuştur.

Orgeneral Akar müteakiben, harekat merkezine giderek bölgede bulunan komutanlıklardan Fırat Kalkanı ve terörle mücadele harekatlarına ilişkin son durum ve gelişmeler hakkında bilgi ve değerlendirmeleri almıştır.

Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte bölgedeki inceleme ve denetlemelerini sürdürmektedir.

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