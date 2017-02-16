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"Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, El Bab'da artık operasyonun bittiğini söyledi"

Sabah: Harekâtın Rakka güzergâhı ise koalisyonla askeri koordinasyon ve maliyete katlanma meselesi

16 Şubat 2017 10:13

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın; Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkeleri ziyaretine katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Fırat Kalkanı Harekâtı'na ilişkin olarak, "El Bab'da artık operasyonun bittiğini" söylediğini aktardı. Müderrisoğlu, "Şehir merkezinde sivil kayıp verilmemesi için hassas davranılıyor. Harekâtın Rakka güzergâhı ise koalisyonla askeri koordinasyon ve maliyete katlanma meselesi" ifadesini kullandı.

Müderrisoğlu'nun Sabah'ta "Körfez'den izlenimler" başlığıyla yayımlanan (16 Şubat 2017) yazısından bazı bölümler şöyle:

Cumhurbaşkanımızın temaslarına eşlik eden heyetten edindiğim kısa notlarla yazıyı noktalayalım... 

ABD ile ilişkilerde Başkan Trump döneminde, FETÖ ve PKK terörü ile mücadeledepozitif ilerleme sağlanabileceği beklentisi hâkim. ABD politikaları yeniden tasarlanırkenmart bitmeden Erdoğan- Trump görüşmesi yapılması halinde, pek çok etkileşimi deberaberinde getirecek. 

Türkiye- Rusya ilişkileri de çok güçlü zeminde ilerliyor. Mart başına Moskova'da Üst Düzey İşbirliği Toplantısı planlanıyor. Suriye'deki rejim unsurları ve mezhep içerikli milis grupları, iki ülke yakınlaşmasını sabote edecek girişimlerde bulunmayı sürdürüyor.

El Bab'da artık operasyon bitti. Şehir merkezinde sivil kayıp verilmemesi için hassas davranılıyor. Harekâtın Rakka güzergâhı ise koalisyonla askeri koordinasyon ve maliyete katlanma meselesi.
 

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El BaboperasyonbittiHulusi AkarSuriye

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