Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar cami yaptırdı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ailesi adına memleketi Kayseri’de cami yaptırdığı belirtildi. Selçuklu motifleriyle bezenen caminin kısa süre sonra ibadete açılacağı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin önerisiyle Asri Mezarlık girişinde yaptırılan camiye Genelkurmay Başkanı’nın adının verilip verilmemesinin Akar Ailesi’nin takdirine bırakıldığı ifade edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Yaptıkları bu hayır işinin duyulmasını istemediler. Buradaki hayırseverimiz Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar’dır. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve ailesi, önce merkez Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi’ndeki bağ evlerinin bulunduğu alanda cami yaptırmak istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Orgeneral Akar ve ailesine, Asri Mezarlık girişinde inşaatına başlanan 750 kişilik, 2 minareli Mezarlık Cami’nin yaptırılmasını önerdiği, Genelkurmay Başkanı ve ailesi bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

Çelik, Akar ve ailesinin caminin ismi konusunda talepleri olmadığını söyledi. Akar ve ailesinin bu hayır işini Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, komutanın adının bir bulvara verilmesi sonrası açıklayan Başkan Mustafa Çelik, şöyle dedi:

"Hulusi Paşa ve ailesinin öncelikle isteği kendi bağ evlerinin bulunduğu Eğribucak semtine bir cami yapılmasıydı. Ancak, 29 Nisan’da dayısı Rıza Maraşlıoğlu’nun ölümü nedeniyle Kayseri’ye cenaze töreni ve taziyeye geldiğinde kendisine Mezarlık Cami yaptırması konusunda ben öneride bulundum. Hulusi paşa ve ailesi bu teklife sıcak baktı.”

"Genelkurmay Balkanı bu hayır işinin duyulmasını istemedi"

Büyükşehir Belediye meclis üyelerini yılın son toplantısında Genelkurmay başkanının yaptırdığı cami konusunda bilgilendiren, maliyetinin bittiği zaman belli olacağını ifade eden Başkan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi şehir mezarlığı içinde bir cami yapılıyor. Bu camiye başlamıştık. Bir hayırseverimiz ’bu camiye katkı verelim, beraber yaptıralım’ dedi. Birçok hayırseverimiz bu camiyi yaptırmak istiyordu. Ama, biz şehrin mezarlığı, şehrin bütününü ilgilendiriyor diye teklifleri kabul etmemiştik. Ancak, bu hayırseverimiz aile olarak böyle bir cami yapmaya karar verdiklerini söyledi. Kendilerinden Allah razı olsun. Yaptıkları bu hayır işinin duyulmasını istemediler. Buradaki hayırseverimiz Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar’dır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerinin herhangi bir isim talebi yok. Kendileri şan- şöhret için bu camiyi yaptırmıyorlar. İsminin bir caddeye verilmesi sonrası bu konuyu bilmenizi istedim. Allah hayırlarını kabul etsin."

Akar ve ailesinin yaptırdığı caminin özellikleri

Genelkurmay Başkanı ve ailesi tarafından Asri mezarlık girişinde yaptırılan cami, Selçuklu motiflerinden esinlenerek modern bir dekorasyon anlayışı ile inşa edildiği belirtildi.

Hat ve tezyinat işlemeleri CNC kesimi korkuluk ve panellerle, camiye özgü aydınlatma elemanlarıyla minber ve mihraptan oluşuyor. Caminin kapasitesi 750 kişilik olacak ve zemin kat oturumu 800 metrekare olan caminin 550 metrekarelik ibadet alanı, 220 metrelik kadınlar bölümü ve 260 metrekare son cemaat alanı bulanacak. Bina dışında cenaze namazları kılınacak 500 metrekarelik alan, şadırvan ve çevre düzenlemesi ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.