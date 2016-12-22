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Genelkurmay Başkanı, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın Kilis'teki operasyon merkezine gitti

Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da eşlik etti

22 Aralık 2016 19:30

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,  Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı'nın Kilis'teki operasyon merkezine giderek son durum ve gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Kilis ve Gaziantep'teki denetleme ve ziyaretlerine devam etti.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerleri ziyaret eden Orgeneral Akar, ardından harekatın yürütüldüğü merkeze geçti. Orgeneral Akar, burada Fırat Kalkanı ve terörle mücadele harekatına ilişkin son duruma yönelik bilgi ve değerlendirmeleri aldı.

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