Genelkurmay Başkanı da adli yıl açılışında yok

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Yargıtay’ın adli yıl açılış törenine programı dolayısıyla katılamayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğini yaptığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla Çankaya Köşkü’nde düzenlediği resepsiyona katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Necdet Özel, “Adli yılın açılışına katılacak mısınız” sorusuna, “Yarın İstanbul’a gidiyorum. Pazartesi Balıkesir’de programım var. Bu nedenle sabahki açılış törenine katılamıyorum. Ancak bir aksilik olmazsa akşam resepsiyona katılacağım. Hukuk devletine inanıyorum. Yargı da bu ülkede bir erktir. TSK olarak bu güce saygı duyuyoruz” yanıtını verdi.

Orgeneral Özel “paralel yapı” iddiaları ve silahlı kuvvetlerde bununla ilgili yürütüleceği açıklanan disiplin çalışmaları ile ilgili bir soruya, “MİT ve emniyetten belge istedik ama bize şu ana kadar bilgi belge gelmiş değil. İmzasız ihbar mektuplarıyla işlem başlatamayız. Türk Silahlı Kuvvetleri hukukun üstünlüğüne inanır, buna göre gereğini yapar” cevabını verdi.

Özel, çözüm süreciyle ilgili “Kırımızı çizgiler aşıldığında gerekli yanıt verilir” diye konuştu. Hükümetin çözüm süreci ile ilgili kendilerine yol haritasını vermediğini ifade eden Özel, “Hükümet, bu işin silahsız çözüleceğini ifade etti” dedi.