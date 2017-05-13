Genelkurmay Başkanı: Aşırı sağcılık göz ardı edildi

Almanya'da federal ordu mensupları arasında aşırı sağcılık konusundaki tartışmalar sürüyor. Almanya Genelkurmay Başkanı Volker Wieker, ordudaki aşırı sağcı askerlere yönelik tutum konusunda hata yapıldığını kabul etti.

Orgeneral Wieker, haftalık Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta, federal orduda aşırı sağcılığa ilişkin gelişmelerin yıllarca yeterince dikkate alınmadığını hatta göz ardı edildiğini belirtti. Wieker, "Askeri İstihbarat Servisi (MAD) tarafından kayda alınan aşırı sağcılık kuşkusu içeren vakalarda yıllardır gerileme gözleniyordu, belki bu yüzden bizim bu konudaki hassasiyetimiz de azaldı” dedi. Wieker, federal ordudaki aşırı sağcı askerlerin "görmezden gelindiği bir model” oluştuğunu vurguladı.

Rheinische Post gazetesinde yer alan bir haberde, Askeri İstihbarat Servisi tarafından kaydedilen aşırı sağcılık kuşkusu içeren vakaların sayısının düştüğü belirtilmişti. Buna göre 2010 yılında 585 vaka kayıtlara geçilirken bu sayı geçen yıl 227 olarak kaydedilmişti.

"Franco A. görmezden gelindi”

Wieker, terör şüphesiyle tutuklanan aşırı sağcı üsteğmen Franco A.'ya ilişkin açıklamalarda da bulundu. Çeşitli düzeylerdeki yetkilerin durumu "uzun süre görmezden geldiğini” ifade eden Wieker, somut işaretlerin ciddiye alınmadığını kaydetti. Wieker, Franco A. benzeri bir durumla federal orduda bir kez daha karşılaşılmaması için ordunun her düzeyinde gereken temizliğin yapılması gerektiğine işaret etti.

"Herkes sorumluluk taşıyor”

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Franco A.'nın deşifre olmasının ardından, federal orduda genel olarak hal ve yönetim zafiyeti olduğunu söylemesi tepkilere yol açmıştı. Wieker, Almanya Savunma Bakanının bu sözlerine ilişkin olarak da, "Bir hata oldu ve burada hepimiz sorumluluğu taşıyoruz” dedi. Von der Leyen'in bütün ordu mensuplarını töhmet altında bırakmak istemediğini defalarca söylediğini belirten Wieker, bütün askerlerin "aykırı durumların bertaraf edilmesi için sorumluluk taşıması” gerektiğini ifade etti.

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DW/AFP/dpa, JD/BW