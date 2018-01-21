Genelkurmay Başkanı Akar'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı' açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye’de YPG kontrolündeki Afrin'e yönelik olarak düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor. Harekâta ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, “Sadece teröristler ile barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gerecin hedef alınacağını” bildirdi.

Akar, “Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterileceğini” söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım da Bahçeli ile Çankaya'daki görüşmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı’na gelerek bilgi aldı.

Fotoğraflarda dikkat çeken ayrıntı

Genelkurmay Başkanlığı’nca Zeytin Dalı Harekatı'nın karargahtaki sevk ve idare ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal yer aldı.

Fotoğrafların en dikkat çekici ayrıntısı ise komuta kademesinin giydiği yeni üniformalar oldu.

TSK’dan açıklama

Harekâta ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."