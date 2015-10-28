Genelkurmay Başkanı Akar'dan Altan ailesine taziye mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, gazeteci ve yazar Çetin Altan’ın geçen perşembe günü hayatını kaybetmesinin ardından Altan ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhuriyet’in haberine göre; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eşbaşkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, KCK Yürütme Konseyi eş Genel Başkanlığı, Altan için başsağlığı mesajı yayımlayanlar arasındaydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın da aileye taziye mesajı gönderdiği öğrenildi.

“Memleketimiz için büyük kayıp olmuştur"

Akar’ın Altan ailesine gönderdiği taziye mesajı ise şöyle:

“Sayın Altan ailesi, değerli babanız Türk basının asırlık çınarı kıymetli gazeteci Çetin Altan’ın siz sevgili ailesine gazeteci dostlarına ve basın dünyasına veda ederek sonsuz yolculuğa uğurlanışını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Ülkemizin yetiştirdiği müstesna gazetecilerden biri olan Altan’ın vefatı basın camiası ve memleketimiz için büyük kayıp olmuştur. Türk edebiyatına unutulmaz katkılar sunan gazetecilik ve yazarlık hayatı boyunca verdiği değerli eserleriyle de basın camiasının gönlünde aziz hatırasının hep yaşayacağına inandığım duayen gazeteci Altan’ın kaybından dolayı duyduğunuz acınızı yürekten paylaşıyor merhuma rahmet size ve basın camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum.”