T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay Başkanı Akar'dan Altan ailesine taziye mesajı

"Kıymetli gazeteci Çetin Altan’ın vefatı memleketimiz için büyük kayıp olmuştur"

28 Ekim 2015 13:17

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, gazeteci ve yazar Çetin Altan’ın geçen perşembe günü hayatını kaybetmesinin ardından Altan ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhuriyet’in haberine göre; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eşbaşkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, KCK Yürütme Konseyi eş Genel Başkanlığı, Altan için başsağlığı mesajı yayımlayanlar arasındaydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın da aileye taziye mesajı gönderdiği öğrenildi.

 

“Memleketimiz için büyük kayıp olmuştur"

 

Akar’ın Altan ailesine gönderdiği taziye mesajı ise şöyle:

“Sayın Altan ailesi, değerli babanız Türk basının asırlık çınarı kıymetli gazeteci Çetin Altan’ın siz sevgili ailesine gazeteci dostlarına ve basın dünyasına veda ederek sonsuz yolculuğa uğurlanışını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Ülkemizin yetiştirdiği müstesna gazetecilerden biri olan Altan’ın vefatı basın camiası ve memleketimiz için büyük kayıp olmuştur. Türk edebiyatına unutulmaz katkılar sunan gazetecilik ve yazarlık hayatı boyunca verdiği değerli eserleriyle de basın camiasının gönlünde aziz hatırasının hep yaşayacağına inandığım duayen gazeteci Altan’ın kaybından dolayı duyduğunuz acınızı yürekten paylaşıyor merhuma rahmet size ve basın camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum.”

ETİKETLER

genelkurmayhulusi akarçetin altanailetaziye mesajı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24